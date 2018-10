L’Inter batte il Cagliari per due a zero, i tre punti finiscono dritti dritti nel forziere dei nerazzurri e i rossoblù vanno via da Milano leccandosi le ferite. Tra i tifosi del Cagliari il clima non è dei migliori: troppe le cose che non vanno e i giocatori che starebbero deludendo. E la classifica inizia già a fare paura, in attesa di un possibile “miracolo” di gennaio con il mercato di riparazione. Proprio da un altro mercato, quello civico di San Benedetto, arrivano vari pareri.

“La differenza non la sta facendo nessun giocatore, Maran come allenatore non mi piace, preferirei vedere il Cagliari allenato da un bravo sardo come Bernardo Mereu”, dice Roberto Scaramuccia, uno dei boxisti di carne più famosi; “i pochi punti in classifica se li merita tutti, servono più rinforzi e voglia di giocare, la squadra è debole”. Altro parere è quello di Antonio Festino, 36 anni: “Con l’Inter il Cagliari non ha avuto fortuna. Sau, e lo dico da sardo e mi dispiace tanto, è sottotono da troppo tempo. Srna è il migliore in assoluto con Barella, il croato è il miglior acquisto dell’ultimo decennio”, sostiene, “in attacco però bisogna dare una mano concreata a Pavoletti, trovando a gennaio un centrocampista pronto a sostituire Barella in caso di infortunio. Maran? Sei e mezzo è il voto che merita, per me è un ottimo allenatore e si deve ancora integrare”. Per Antonio Piccardi “il Cagliari è un’ottima squadra, ma se non tira in porta non vince, inutile fare bel gioco ma non concretizzare. Se manca Pavoletti non c’è una persona che tiri in porta, Sau fa quello che può ma bisogna rivalutare i giovani. Temo che Barella cambierà squadra a fine stagione, gli potrebbero fare una buona offerta”. E c’è spazio anche per le polemiche “televisive”, legate a Dazn: “Non ho visto la gara con i nerazzurri perché non ho Dazn, trovo ingiusto che si debbano spendere molti soldi per poter vedere le partite su varie piattaforme”. Intanto per tutti i tifosi rossoblù microfono aperto subito dopo ogni partita su Sintony con “Ci sentiamo dopo il Cagliari”, allo 070666300 le opinioni a caldo dei tifosi rossoblù. Siete tutti invitati a partecipare!

Ultima modifica: 1 ottobre 2018