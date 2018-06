Iglesias, Usai avanti su Pistis ma non basta: ballottaggio tra Pd e Forza Italia

di Paolo Rapeanu

Nella città mineraria la partita per il sindaco è rinviata di due settimane. Mauro Usai – sostenuto da Pd e tre liste civiche – supera il quaranta per cento dei voti totali (41,6) con quasi 5500 preferenze, ma la prima posizione ottenuta non gli consente di brindare alla conquista del Municipio. Con il 28,2 per cento, infatti, la sfidante al turno di ballottaggio è Valentina Pistis (Forza Italia, Riformatori Sardi, Fratelli d’Italia e due civiche) che ottiene 3727 preferenze. Staccato di molto il candidato grillino Federico Garau, poco sopra il 20 per cento. Gli altri due candidati, Carlo Murru e Oug Asmaa – sostenuti rispettivamente da tre liste civiche e da Rifondazione Comunista – si spartiscono il restante dieci per cento dell’elettorato, in netto calo rispetto a cinque anni fa.

Ultima modifica: 11 giugno 2018