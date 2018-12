Iglesias, scoperta una serra di marijuana: 41enne arrestato dalla polizia

Detenzione e coltivazione di stupefacenti, un arresto.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Marco Cremini, 41enne di Carbonia, di fatto domiciliato a Iglesias, per il reato di detenzione illecita e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un’attività info-investigativa, i poliziotti hanno riscontrato che l’uomo era dedito ad attività di spaccio di stupefacenti all’interno della propria dimora, in località Cabitza.

Cos√¨ nel pomeriggio di ieri, sulla¬†base delle informazioni acquisite, gli¬†Agenti della Sezione Anticrimine e della Squadra Volante, hanno eseguito una perquisizione nell‚Äôappartamento e hanno trovato una macchina per¬†sottovuoto, un sacchetto sottovuoto con residui di sostanza¬†stupefacente, ritagli di pellicola all‚Äôinterno del secchio della spazzatura e la somma di 720 euro ritenuti provento dello spaccio. In un soppalco,¬†sono¬†state scoperte¬†due serre¬†con telaio metallico¬†e pareti di tessuto dove erano dimorate, in diversi vasi, 53 piante di “Cannabis indica” di altezza variabile da 50 a 130 cm, con numerose infiorescenze. Per il mantenimento delle piante la stanza era dotata di un apposito sistema di aereazione con sei ventole, lampade, trasformatori, il tutto perfettamente funzionante.

Infine, al piano terra è trovato un pezzo di hashish del peso di 3,5 grammi insieme a due portalampada con lampada alogena e tre lampade alogene adagiate sul pavimento, quattro trasformatori di corrente sul pavimento e tre sacchi di plastica contenenti marijuana essiccata  del peso di un chilo.

Oggi il processo con rito direttissimo.

Ultima modifica: 15 dicembre 2018