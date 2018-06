Iglesias rimane in mano al Pd: Mauro Usai Ã¨ il nuovo sindaco

Mauro Usai è il nuovo sindaco di Iglesias. Ventinove anni, è lui a proseguire il governo targato Pd nella città mineraria. Niente da fare per Valentina Pistis, sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Riformatori Sardi e due liste civiche. 52,08 contro 47.92: non proprio una vittoria schiacciante, ma comunque c’è molto di quel voto in più utile per essere proclamato sindaco.

Meno della metà dei cittadini di Iglesias hanno scelto di ritornare alle urne: alla fine la percentuale dei votanti è di poco superiore al quarantasei per cento.

