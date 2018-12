Iglesias piange Antonio Boi, muore in una tragica pedalata il tecnico informatico della Asl, molto conosciuto in città. L’uomo si è sentito male mentre era in sella alla bici, la tragica fine di un 55enne questo pomeriggio è avvenuta sulla strada che porta da Iglesias a Villamassargia. A chiamare il 118 sono stati gli amici che pedalavano insieme a lui alla vigilia del Natale, ma nonostante i soccorsi dell’ambulanza per lui non c’è stato niente da fare. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei medici.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018