Iglesias, nei guai per una segnalazione con l’app YouPol: in casa marijuana, in manette una donna

Finisce nei guai dopo una segnalazione alla polizia con l’app Youpol per detenzione di stupefacenti. Glia genti ritenendo fondate le informazioni ricevute hanno proceduto alla perquisizione domiciliare a casa di C.A., 35 anni, di Iglesias. Qui hanno trovato 62 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, ritagli di pellicola per il confezionamento in dosi dello stupefacente e la somma di 840 euro ritenuta provento di pregressa attività di spaccio, posto che non svolge alcuna attività lavorativa. La donna è stata arrestata, stamattina rito per direttissima.

Ultima modifica: 24 novembre 2018