Fermato a un posto di blocco dei Carabinieri della Compagnia di Iglesias, scoprono che l’auto sulla quale viaggiava non era di sua propriet√†. Niente di strano, se non per la reazione di ingiustificato nervosismo del conducente, un 55enne cagliaritano, incensurato. A ben vedere, sottoposto a perquisizione in uno dei calzini nascondeva 21 grammi di cocaina. L’uomo √® stato arrestato in regime di domiciliari in attesa del rito per direttissima.

Ultima modifica: 28 novembre 2018