Iglesias, dalla prossima settimana sarÃ  operativo lo sportello antiviolenza

Uno sportello antiviolenza e antistalking sarà operativo dalla prossima settimana a Iglesias. Ad annunciarlo è l’Amministrazione Comunale che ha reperito le risorse necessarie per la sua attivazione.

Le motivazioni dell’importante iniziativa, considerati i casi di violenza sempre più in aumento come, purtroppo, riporta quasi ogni giorno la cronaca, e le modalità di funzionamento saranno illustrate lunedì 10 dicembre alle ore 11 presso la sala riunioni del Centro Direzionale di via Isonzo, nel corso di una conferenza stampa convocata dal sindaco Mauro Usai e dall’assessore alle Politiche Sociali Angela Scarpa.

Alla presentazione parteciperanno anche rappresentanti dell’Associazione Donne al Traguardo Onlus incaricate di curare l’operatività dello sportello.

Ultima modifica: 6 dicembre 2018