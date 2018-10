Iglesias, coppia di Rom bloccata dai carabinieri dopo una scia di furti nei negozi del centro

Una 22enne in manette e un sedicenne denunciato. È questo l’esito dell’operazione svolta dai carabinieri della compagnia di Iglesias in seguito alla segnalazione fatta da un cittadino, che aveva detto di aver visto due persone intente a rubare dentro l’Ovs di via Roma. All’arrivo dei militari i due, entrambi Rom, non hanno opposto resistenza, e dopo brevi accertamenti sono saltati fuori i vestiti rubati. Le placche antitaccheggio erano state tolte con un cacciavite. La coppia di nomadi – cugini, residenti al campo “Sirai” di Carbonia – avevano “visitato” anche altri negozi del centro storico, rubando merce. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai negozianti.

Il metodo di furto utilizzato dai due era tanto “classico” quanto curioso: mentre la ragazza, di nazionalità croata e già con precedenti, sceglieva i capi da rubare, il 16enne staccava l’antitaccheggio con, appunto, un cacciavite, tenuto nascosto dentro i pantaloni.

