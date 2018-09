Iglesias, colpo di sonno alla guida: badante perde il controllo dell’auto

Colpo di sonno alla guida, auto esce di strada sulla SP 2.

I carabinieri della compagnia di Carbonia sono intervenuti questa mattina alle 7 sulla SP2, al km.,45 in direzione di Iglesias, dove una donna di 54 anni, P.S., di Iglesias, di professione badante, probabilmente a causa di un colpo di sonno dopo aver assistito nella notte una paziente anziana in ospedale, ha perso il controllo della sua Chevrolet Matiz, ha invaso la corsia opposta ed è uscita di strada. Dopo la corsa, la vettura si è incuneata tra alcune piante di oleandro che costeggiano la strada provinciale.

La donna è stata accompagnata dal 118 al pronto soccorso per accertamenti, ma non è in pericolo di vita.

Nessuna ripercussione sul traffico.

Ultima modifica: 29 settembre 2018