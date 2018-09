di Paolo Rapeanu

Sos topi in pieno centro città a Cagliari, in via San Lucifero. Il video, spedito a WhatsApp Casteddu da un lettore e residente nella strada, non lascia spazio a interpretazioni. Si vede perfettamente un roditore che, dopo essersi arrampicato su un muro, corre da un lato all’altro della via, prima di rintanarsi dentro un tubo dell’acqua di un palazzo. “È un via vai continuo, soprattutto la mattina presto. Qui le fogne sono ancora del dopoguerra, con l’antichissima volta a mattoni”, scrive Giulio P., l’autore del filmato. “Non c’è ancora il gas di città, e l’asfalto è bello che sprofondato”. In più di un’occasione “io e i miei vicini siamo stati costretti, purtroppo, a prendere a calci i topi, sennò ci entravano in casa”.

E il residente ne ha anche per l’attuale amministrazione comunale: “È facile intervenire sulle strade e sulle piazze centrali come via Garibaldi e piazza Gramsci, riqualificandole, e dimenticarsi totalmente delle stradine trasversali e meno visibili, lasciandole in condizioni pietose”.

Ultima modifica: 18 settembre 2018