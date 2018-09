I segreti della longevità: gli anziani di Villagrande in mostra al Lazzaretto

I segreti della longevità è il titolo della mostra del fotografo di cinema Romolo Eucalitto che sarà visibile dal 13 al 23 settembre al Lazzaretto di Cagliari (Mattina: ore 9-13/ Pomeriggio: ore 16-20). L’esposizione ritrae in emozionati scatti in bianco e nero gli anziani di Villagrande Strisaili, il paese della Sardegna che conta il maggior numero di uomini ad aver raggiunto e oltrepassato la soglia dei 100 anni. Un vero e proprio record mondiale che ha reso celebre l’isola, e in particolare il territorio dell’Ogliastra, per la straordinaria caratteristica della longevità.

Anni di confronto di dati tra paesi-regioni-nazioni, dopo approfondimenti metodologici, hanno infatti portato gli studiosi che hanno condotto la ricerca sulla longevità a livello globale a confermare che Villagrande Strisaili detiene il primato mondiale di longevità maschile. Qui inoltre si registra la più elevata concentrazione al mondo di ultraottantenni, ultranovantenni e ultracentenari rapportata alla popolazione totale, una comunità di 3.401 persone

Il fotografo di cinema Romolo Eucalitto (che lavora, tra gli altri, nei set dei film di Carlo Verdone e Ferzan Ozpetek) ha deciso di immortalare in una serie di scatti in bianco e nero gli anziani di questo piccolo centro, testimonianza vivente di un segreto che affonda le radici nel cuore della Sardegna. Uno stile di vita semplice, un territorio incontaminato e cibo genuino: è qui, più che altrove, che la longevità trova la sua massima espressione.

Gli anziani del paese, tra i quali cinque centenari, hanno posato davanti alla macchina fotografica in contesti abituali come la famiglia, il tempo libero e il lavoro. Il tema degli anziani è assai caro al fotografo di origini campane, romano d’adozione, che in Sardegna ha curato un’emozionante mostra sui sopravvissuti del genocidio armeno, il primo grande genocidio dell’era moderna.

La mostra I Segreti della Longevità è realizzata nell’ambito del progetto “Blue Travel”, promosso dall’associazione “Ogliastra eventi”, con il contributo della Fondazione di Sardegna, che punta a valorizzare e a promuovere, attraverso l’utilizzo delle immagini e dell’arte fotografica, uno stile di vita semplice, sano e genuino.

Ultima modifica: 6 settembre 2018