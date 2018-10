I sardi? Un popolo di app-assionati: il 32 per cento prenota al ristorante via app

L’esperienza culinaria al ristorante vive tradizionalmente attraverso profumi, sapori e sensazioni: un trionfo di ingredienti e colori capaci di appagare i sensi. Ma il mondo digitale sta pian piano influenzando questa realtà, dando vita ad un’esperienza virtuale altrettanto speciale, che coinvolge sia i clienti seduti al tavolo che i loro follower.

Un’indagine Doxa commissionata da Groupon, indaga come social media e il mondo digitale stiano trasformando il settore della ristorazione, rivoluzionando da un lato l’esperienza del cliente e ampliando dall’altro le modalità di contatto e interazione tra utenti e nuovi locali. Siamo ormai abituati a vivere con lo smartphone in mano e anche quando siamo fuori a cena non riusciamo a separarcene! Ma gli italiani, e in particolar modo i sardi, noti in tutto il mondo per la loro passione per il buon cibo, si lasciano davvero tentare dai nuovi trend social del mondo food? La ricerca conferma che 7 italiani su 10 sono dei veri social-addicted e amano postare foto scattate al ristorante, per condividere un’esperienza personale che passa attraverso il gusto. La top 3 dei soggetti preferiti dai sardi vede al primo posto i piatti appena usciti dalla cucina: il 59% degli intervistati sa infatti resistere alla tentazione di assaggiare subito le gustose portate, giusto il tempo di scattare una foto! Seguono i classici selfie dei commensali riuniti intorno al tavolo (34%) e scatti degli interni del ristorante (31%), per far sapere ad amici e colleghi dove si è scelto di passare la serata.

Le foto sono diventante un fattore chiave anche nella scelta del ristorante in cui prenotare. Il 78% dei sardi dichiara di scegliere il locale dove cenare in base alle immagini postate dallo stesso sui propri canali social, mentre un 77% preferisce affidarsi all’esperienza diretta di altri clienti: più di 3 sardi su 4 dichiarano infatti di consultare le foto postate da altri clienti prima di prenotare un tavolo.

Ma prima di arrivare all’esperienza diretta a tavola, in che modo i sardi effettuano una prenotazione? Sono un popolo di app-assionati: nonostante la telefonata continui ad essere una modalità ampiamente diffusa, il 32% dei sardi afferma di procedere con prenotazioni online o tramite app. Internet si conferma inoltre un’utilissima fonte di informazioni per scovare nuovi locali in città e sperimentare nuovi sapori: il 51% dei sardi dichiara di consultare siti di recensioni e couponing per lasciarsi ispirare dalle ultime novità.

Ultima modifica: 24 ottobre 2018