I Ratapignata si sciolgono, addio alla band sarda: “Adiosu a osatrus, chi seisi nosu”

I Ratapignata si sciolgono, addio alla band sarda: “Liberiamo il vecchio pipistrello”. Questo il messaggio social con cui il gruppo che vanta tanti fan annuncia quello che in molti sperano sia solo un arrivederci: ” Liberiamo il vecchio pipistrelloVent’anni di musica. Cinque dischi.

Passione per la musica in levare, il reggae, lo ska, il rocksteady, pensati e vissuti in Sardegna.

I testi nella nostra lingua, per raccontare storie vissute nella nostra Isola.

I nostri concerti, in Sardegna e altrove.

Dare l’anima sul palco.

Tornare a casa stanchi ma con in testa la gioia e i sorrisi di chi è venuto a ballare.

È giunto il momento di salutarci e dirci grazie.

Senza amarezza o tristezza ma consapevoli che va bene così, che è andata bene e che ne valeva la pena.

Ci siamo divertiti e abbiamo fatto divertire gli altri.

E questa è la cosa importante.

Abbiamo vissuto un progetto e una esperienza culturale e musicale indimenticabile, e l’abbiamo portata fino in fondo.

Liberiamo il vecchio pipistrello panciuto e lo facciamo andare per la sua strada, sperando sia ricca di esperienze, danze, sudore e musiche belle come quelle dei Ratapignata.

Grazie a tutti.

Grazie a voi che, in un modo o nell’altro, avete condiviso con noi questo piccolo sogno per vent’anni.

Adiosu a osatrus, chi seisi nosu”.

Ultima modifica: 21 settembre 2018