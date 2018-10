Ha 82 anni, da diciotto abita in via San Lucifero e, anche se non guida più l’automobile è a favore dei parcheggi. E contraria alla pista ciclabile che il Comune vuole realizzare in un tratto della via San Lucifero – quello che va dalla via Dante alla via Sonnino -. Giovanna Sciola è diretta: “Non ho l’automobile e non ho la bicicletta, i ciclisti mi danno fastidio perché molti passano sopra il marciapiede in via Sonnino e via Garibaldi, e rischiamo di essere investiti”. “Non sono d’accordo con la nuova pista ciclabile, i parcheggi in questa strada sono tutti utili e indispensabili. Spero che Zedda cambi idea e lasci le automobili”.