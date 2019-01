Anche in piazza del Carmine a Cagliari arriva il limite dei trenta chilometri orari. Dino Piu, sessantanove anni, ha la patente da ormai mezzo secolo: “Guido dall’età di vent’anni, mai avuto un incidente. Il limite dei trenta chilometri orari può anche andare bene, tanto qui non si può andare a chissà quale velocità. Il problema sono i parcheggi, non se ne trova mai uno. Sul lato Poste sono a pagamento, sul lato opposto si può stare o quindici o sessanta minuti, non si fa in tempo a fare nulla”, afferma Piu.

“È una zona tremenda, questa. Sin dal viale Trieste per arrivare alla stazione dei treni, con i bar e i ristoranti”. Pochi parcheggi, insomma: e il limite dei trenta orari, a livello di discorso, passa quasi in secondo piano.

Ultima modifica: 9 gennaio 2019