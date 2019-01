I suoi padroni non possono più tenerlo per problemi di salute, così Horus, un bel gattone di otto mesi, cerca disperatamente casa. Per non finire in un gattile, Laura che si sta occupando di trovargli una sistemazione, lancia un appello “Per il momento si trova ad Olbia a casa di un volontario che lo può tenere solo momentaneamente, abbiamo bisogno di trovagli una casa!” Per informazioni è possibile contattare il numero 3463053799.

