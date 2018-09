“Ho curato il cancro col bicarbonato”, parte anche a Cagliari la campagna contro le fake news

Lunedì 1 ottobre, alle 10, nella sala conferenze dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri – via dei Carroz, n. 14 – il presidente Raimondo Ibba e il Consiglio direttivo presentano la campagna volta a contrastare la diffusione di false notizie e di terapie non scientificamente validate, inerenti la salute dei cittadini. Nel corso dei lavori di presentazione della campagna e della attività, rilanciate su scala nazionale dalla Fnomceo (Federazione nazionale ordini dei medici e degli odontoiatri), vengono presentate in anteprima le slide e i manifesti che verranno apposti nel capoluogo in luoghi di forte visibilità. Tra gli slogan, ripresi da comportamenti reali, “HO CURATO IL CANCRO CON IL BICARBONATO DI SODIO” e “CREDEVO FOSSE UN VERO DENTISTA, MA NON LO ERA. AVEVO UN TUMORE ALLA BOCCA NON DIAGNOSTICATO”. Sono solo alcuni dei temi lanciati dalla Federazione nazionale degli Ordini. Approdano anche a Cagliari le iniziative e i manifesti, tese a sensibilizzare i cittadini sui gravi rischi che si corrono nel prestare attenzione alle notizie riguardanti la salute, non attendibili e mai certificate che circolano su internet.

Ultima modifica: 30 settembre 2018