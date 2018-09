H&M e Decathlon a Sestu: “Ennesimo affondo contro l’economia locale”

“Ennesimo affondo contro l’economia locale”. Non ha dubbi Emanuele Garzya, di Confcommercio Cagliari. La doppia apertura di H&M e Decathlon a Sestu nei locali della Corte del Sole colpirà il tessuto del commercio cittadino, inerme davanti alla potenza di fuoco della grande distribuzione.

“Purtroppo la classe politica non ci difende su questo fronte”, prosegue Garzya, “noi non abbiamo armi per contrastare l’apertura di questi centri che stanno devastando le aziende storiche che costituiscono il nostro tessuto sociale.

Le regioni possono agire in autonomia per limitare le aperture calibrandole in base alla popolazione, ma tutte queste aperture incondizionate e incontrastate trovano terreno fertile in Sardegna. E così il nostro denaro va ad arricchire aziende che hanno sede fuori dalla Sardegna, i guadagni volano così lontano dall’Isola e il nostro territorio si impoverisce in cambio di 4 buste paga. E purtroppo le amministrazioni locali si accontentano di questo”.

Ultima modifica: 5 settembre 2018