“H&M” apre a Sestu: un punto vendita a “La Corte del Sole”

H&M, una tra le più grandi aziende di moda, conosciuta per il suo business concept “moda e qualità al miglior prezzo in maniera sostenibile”, annuncia l’apertura del primo punto vendita in provincia di Cagliari.

Il negozio aprirà a settembre presso il Centro Commerciale La Corte del Sole, a Sestu.

H&M ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano nel 2003 e ad oggi conta 161 punti vendita nel nostro Paese.

H&M è stato il primo brand di moda a lanciare un progetto di raccolta degli abiti usati a livello globale. Per i clienti sarà possibile consegnare i propri abiti usati e i prodotti tessili anche nel nuovo punto vendita di Sestu.

