Hashish e marijuana: sequestri a Cagliari e Villasimius. Assuntori segnalati alla Prefettura

Lotta allo spaccio di droga e Fiamme gialle in azione. Sequestrati 14,67 grammi di hashish e 9,5 grammi di marijuana, 3 soggetti segnalati alla Prefettura. Prima operazione a Villasimius, dove i militari del gruppo di Cagliari e della tenenza di Muravera, hanno trovato uno spagnolo, classe 1979, in possesso di 2,5 grammi di marijuana e 0,54 grammi di hashish. La seconda presso il porto di Cagliari, dove i finanzieri hanno trovato 3,2 grammi di hashish nella disponibilità di un cittadino iracheno, classe 1995, residente in Italia, appena sceso da un traghetto proveniente da Civitavecchia.

Mentre all’aeroporto di Elmas, un cittadino italiano di 24 anni è stato trovato in possesso di 3,4 grammi di hashish. Una quarta operazione a San Gavino Monreale dove le fiamme gialle di Cagliari e Sanluri hanno rinvenuto, abbandonati da ignoti in un parco cittadino, alcuni involucri contenenti complessivamente 7 grammi di marijuana e 7,53 grammi di hashish.

La droga è stata sequestrata e gli assuntori sono stati segnalati alla locale prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti.

Dall’inizio dell’anno sono 297 le persone segnalate alla Prefettura a seguito dei controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, mentre 15 sono state quelle denunciate all’autorità giudiziaria e 6 quelle arrestate.

