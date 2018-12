Hashish, cocaina e marijuana: nuovo arresto in via Premuda

Detenzione e spaccio di stupefacenti a Cagliari, un arresto.

Si tratta del cagliaritano Emilio Cau, 37 anni, colto in flagrante dai carabinieri in via Premuda nell’atto di cedere a un cliente 4 grammi di marijuana. In un’aiuola vicina l’uomo aveva nascosto altri 2,2 grammi di cocaina, 83,8 grammi di hashish e 7,6 grammi di marijuana, oltre alla somma di 80 euro.

Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, il 37enne è stato trovato in possesso di 1,7 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello intriso di hashish e ulteriori 20 euro in contanti.

Concluso il processo per direttissima, Cau è stato condannato a due anni di reclusione.

Ultima modifica: 13 dicembre 2018