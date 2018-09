Hascisc e coca vendute anche con i “galoppini” a Pirri, ecco la rete illegale stroncata dalla polizia

L’attivitĂ di spaccio era “intensa”, e andava avanti per tutto il giorno, sia con il sole sia con la luna. Alberto Partolino, il 34enne arrestato dalla polizia in via Sanna a Pirri, non si sporcava sempre le mani con i clienti. No: le dosi della droga veniva venduta, qualche volta, da dei cosiddetti “galoppini”. Chi acquistava hascisc e coca, però, arrivava sin sotto casa dell’uomo finito in manette, ed è proprio grazie a un continuo via vai di persone che gli agenti hanno deciso di vederci chiaro.

La droga, ritrovata in fondo a una botola nella zona delle cantine condominiali, è stata sequestrata.

Ultima modifica: 26 settembre 2018