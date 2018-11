Halloween, decine di minori ubriachi soccorsi al Poetto: “Scene allarmanti”

Festa di Halloween al Poetto, sono decine i ragazzi soccorsi dal 118 perchè ubriachi.

Sono stati oltre venti gli interventi delle ambulanze del 118, soprattutto lungo il Poetto, in soccorso di minorenni, tra i 15 e i 16 anni, trovati completamente ubriachi dopo aver trascorso la notte nei locali della zona per le numerose iniziative di Halloween.

Fortunatamente per loro nessuna grave conseguenza, anche se i soccorritori hanno raccontato scene a dir poco allarmanti. Le forze dell’ordine hanno impiegato ore a rintracciare i genitori dei ragazzi, che in molti casi non ricordavano nulla ed erano in fortissimo stato confusionale.

F.G.

Ultima modifica: 1 novembre 2018