Si scrive Halloween e si “legge” affari d’oro. La tradizione del “dolcetto o scherzetto?” unito a zucche, fantasmi, gatti neri, pipistrelli e scheletri, anche nel 2018, fa breccia nel tra i cagliaritani di tutte le età. E i proprietari di pasticcerie e bar ringraziano: “Li stiamo sfornando da oltre una settimana, i riscontri sono ottimi”, spiega Cristina Chiazza, alla guida di una caffetteria nella centralissima via Dante. Cappello da strega in testa e stesso abbigliamento a tema anche per le sue dipendenti, la barista è raggiante: “Il colore, il gusto e la fantasia, unita alla tradizione, stanno conquistando davvero tutti”.

E pazienza se c’è lo scontro tra Halloween e Is Animeddas, anche perché sembra esistere solo a livello di discussione sui social: “Qui nessuno si è lamentato, Halloween ha una ottima quota di mercato. Ci vuole tempo per realizzare questi dolci, ogni sera stiamo terminando di lavorare molto tardi”. Cagliaritani disposti a tutto.

Ultima modifica: 31 ottobre 2018