Halloween a Cagliari, decine di giovani ubriachi al Poetto: “La colpa Ã¨ dei genitori, esistono ancora?”

Halloween a Cagliari, decine di giovani ubriachi al Poetto: “La colpa è dei genitori”. “La cosa più assurda , oltre al fatto che fossero ragazzini minorenni , è che i genitori non fossero rintracciabili”. Sono tantissimi i commenti dei nostri lettori sulla notizia dell’alcol da record girato nella notte al Poetto e in altre zone della città, dove invece non sono mancati gli atti vandalici. Ad esempio in via Paoli. dove è stata distrutta la vetrina del negozio di nuoto. Ad esempio nella piazza dedicata alle vittime della Moby Prince, dove è stata distrutta l’insegna. Nel dibattito tra i nostri lettori sulla pagina Fb di Casteddu Online c’è però anche chi, come Stefania Ambu, avverte: “Non sempre gli adolescenti ascoltano e danno retta, facile parlare. La colpa sempre ai genitori, che credete che un genitore dia cattivi consigli ai propri figli e che non sia di polso!? A volte non è facile come sembra! Meglio non giudicare”.

Ma in realtà è proprio sull’educazione dei genitori che in tanti mettono l’accento. “La faccia della stessa medaglia,la copia dei genitori!!!!Intanto,farei pagare a caro prezzo l’intervento delle ambulanze e delle forze dell’ordine,citerei i genitori e i figli con l’obbligo di firma quotidiano e li condannerei ai lavori socialmente utili per almeno un anno e se recidivi a spaccare granito sul Limbara”, ironizza Giovanni Carta. Liana Concas infatti aggiunge: “La cosa allarmante è che i genitori non tutelino i minori dando orari consoni alla loro età! Allarmante è che in Italia non esiste la legge che impone il divieto di vendita di alcolici ai minori! La cosa allarmante è: i genitori esistono ancora?”. Sulla stessa lunghezza d’onda Francesca Liguori: “Vorrei sapere quando i genitori si decideranno a riprendere il loro ruolo…Mettetevi in testa NON SIETE I LORO AMICI..Siete la loro guida e siete responsabili delle loro azioni”. Il dibattito è aperto, con decine di commenti, su quella che è la notizia del giorno.

Cosa è accaduto? Sono stati oltre venti gli interventi delle ambulanze del 118, soprattutto lungo il Poetto, in soccorso di minorenni, tra i 15 e i 16 anni, trovati completamente ubriachi dopo aver trascorso la notte nei locali della zona per le numerose iniziative di Halloween.

Fortunatamente per loro nessuna grave conseguenza, anche se i soccorritori hanno raccontato scene a dir poco allarmanti. Le forze dell’ordine hanno impiegato ore a rintracciare i genitori dei ragazzi, che in molti casi non ricordavano nulla ed erano in fortissimo stato confusionale.

Ultima modifica: 1 novembre 2018