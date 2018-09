Guerra sul pagamento dei conguagli, Abbanoa: “Sono da pagare in tutta Italia”

Abbanoa impugnerà la sentenza del Tribunale di Sassari relativa a una fattura di un cliente sui conguagli regolatori. Si tratta di un provvedimento “circostanziato al singolo caso, che non fa giurisprudenza, al quale fanno da contrappeso altri provvedimenti che invece confermano la legittimità dei conguagli regolatori, scrive il gestore idrico. Secondo cui la piena legittimità dei conguagli regolatori è prevista e attestata dall’Autorità nazionale di regolazione “Arera”, dalla Cassa Conguagli nazionale, dall’Ente di governo d’Ambito della Sardegna “Egas” che li ha quantificati e approvati. I conguagli regolatori sono stati applicati ed incassati dalle imprese del servizio idrico di tutta Italia.

In alcune cause come questa di Sassari”, aggiunge, “uniche nel panorama nazionale, si sconta una imprecisa conoscenza del sistema tariffario nazionale che, come per il settore elettrico, prevede proprio il meccanismo dei conguagli a seguito della verifica dei costi sostenuti e riconosciuti per garantire il servizio. Il meccanismo dei conguagli, infatti, è stato introdotto in tutto il territorio nazionale per recuperare i mancati adeguamenti del costo del servizio. L’utenza interessata dal provvedimento del giudice non può fare certamente eccezione a livello nazionale”.

Ultima modifica: 3 settembre 2018