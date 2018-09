Guerra alla pesca proibita nelle acque di Cagliari: scattano multe di 200 euro ai furbetti della lenza. Nei giorni passati¬†si √® constatata un‚Äôintensiva presenza di pescatori sportivi intenti ad esercitare l‚Äôattivit√† di pesca sportiva di superficie dalla spiaggia (con l‚Äôutilizzo di lenze e canne) all‚Äôinterno degli specchi acquei riservati alla balneazione, che ha portato i militari della Capitaneria di Porto di Cagliari ad intervenire¬†ed elevare delle sanzioni amministrative¬†(pari a circa 200 ‚ā¨).

Ecco il comunicato della Capitaneria di porto di Cagliari che spiega cos√¨ le regole: “Con queste poche righe si intende rimuovere l‚Äôerrata percezione che con il termine della stagione ‚Äúestiva‚ÄĚ in senso astronomico¬†(termine in 21 Settembre) terminano con essa anche le norme e i divieti in vigore con le ordinanze di sicurezza della balneazione emanate sia dalla Capitaneria di Porto ricadente nel proprio circondario di giurisdizione¬†e della determina ‚Äúordinanza balneare‚ÄĚ emanata dalla Regione Sardegna.

In riferimento alle sopra citate¬†norme si riporta all‚Äôattenzione degli interessati che nella sezione ‚Äúpesca ed attivit√† subacquee‚ÄĚ all‚Äôarticolo 28 dell‚Äôordinanza nr. 76/2018¬†della Capitaneria di Porto di¬†Cagliari¬†in vigore sino al¬†31 ottobre¬†2018¬†¬†da Capo Teulada¬†a Capo Ferrato recita:

‚Äú‚Ķ durante la stagione balneare l‚Äôesercizio della¬†pesca da superficie sportiva ‚Ästricreativa, effettuata con canna, lenze o qualunque altro tipo di attrezzo di cattura,

√ą VIETATO all‚Äôinterno degli specchi acquei prioritariamente destinati alla balneazione (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco).

¬†¬†¬†¬†¬†√ą VIETATO l‚Äôesercizio della¬†pesca subacquea a distanza inferiore a¬†500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; in caso di costa a picco non frequentate da bagnanti, la pesca subacquea sportiva √® consentita comunque ad distanza non inferiore¬†a¬†100 metri¬†dalle medesime.

√ą, altres√¨¬†VIETATO attraversare la fascia di mare destinata¬†alla balneazione con arma subacquea carica.‚ÄĚ

I suddetti divieti sono in vigore nell’arco temporale che si estende dall’alba al tramonto, pertanto si ricorda che:

‚Äúl‚Äôorario di balneazione √® compreso¬†nell‚Äôarco della¬†giornata¬†che va dalle¬†08.30¬†alle 19.30‚ÄĚ.

Ultima modifica: 29 settembre 2018