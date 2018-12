Guasto al motore, il traghetto parte da Cagliari con 6 ore di ritardo

Ancora problemi per chi deve viaggiare in nave. √ą salpato solo dopo l’una del mattino¬† il traghetto Moby Dada della Tirrenia che sarebbe dovuto partire alle 19 da Cagliari. Il ritardo sarebbe stato causato da un guasto al motore. La segnalazione giunge da R., nostra lettrice, che scrive “i passeggeri sono stati invitati a cena e coloro che non avevano prenotato la cabina hanno potuto usufruire di una a titolo gratuito. Intanto tutti gli impegni dei passeggeri sono¬† saltati. Una situazione che viene vissuta con molta preoccupazione”. Il Moby Dada √® la stessa imbarcazione che l’altro ieri e’ partita da Civitavecchia ed √® arrivato in Sardegna oltre le 16.30,¬† fermandosi in piena notte in mezzo al mare per una avaria al motore, per poi ripartire e arrivare con oltre 10 ore di ritardo.

Ultima modifica: 20 dicembre 2018