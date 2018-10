Guardia di Finanza, Sanluri: scoperti quasi 10mila euro di affitti non dichiarati.Â

Le Fiamme Gialle di Sanluri hanno concluso un controllo nei confronti di un privato cittadino proprietario di un immobile sito in un comune della Trexenta, concesso in affitto per quasi 5 anni.

 L’analisi dei diversi elementi acquisiti, completata da sopralluoghi eseguiti, ha permesso di appurare che l’immobile era fattivamente occupato da un soggetto, effettivamente ivi residente, titolare di un utenza elettrica e che corrispondeva al proprietario un corrispettivo mensile.

All’esito dell’attivitĂ ispettiva è emerso che il proprietario dell’immobile, nonostante avesse stipulato regolare contratto con l’inquilino, ne aveva omesso la registrazione – non pagando la relativa imposta di registro per un totale di 518 € – ed aveva altresì evitato di inserire nelle previste dichiarazioni dei redditi, i ricavi derivanti dai canoni di affitto percepiti per un importo complessivo di € 9.690.

Dall’inizio dell’anno, l’attività delle Fiamme Gialle di Cagliari nello specifico comparto ha condotto alla scoperta di proventi sottratti al Fisco per un totale di € 1.814.918.

Ultima modifica: 26 ottobre 2018