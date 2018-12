Guardia di Finanza, lotta all’evasione fiscale nel Cagliaritano: sottratti al fisco oltre 770 mila euro

Lotta all’evasione fiscale, operazioni della Guardia di Finanza di Cagliari nei confronti di operatori economici dislocati sul territorio della provincia. Scoperte evasioni per piĂą di 700 mila euro.

Le operazioni di servizio, mirate alla verifica del corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e contabili, hanno riguardato realtà commerciali operanti in diversi settori, da quello industriale, a quello del commercio, a quello dell’intrattenimento.

In un primo caso, i Finanzieri, procedendo con una meticolosa analisi della contabilitĂ trovata in azienda e riscontrando le conseguenti dichiarazioni dei redditi, hanno scoperto che, a seguito di una errata interpretazione delle precise disposizioni di legge in materia, non erano stati dichiarati al Fisco proventi per un totale di 400mila euro. E’ stato poi riscontrato che erano stati inseriti in dichiarazione – contribuendo così ad abbassare l’importo imponibile per pagare meno tasse – costi non deducibili per 12.392€.

In una seconda circostanza, invece, i militari hanno riscontrato una falsa rappresentazione della realtà aziendale, con relative conseguenze sulla gestione patrimoniale ed economica dell’azienda. Difatti attraverso un’attenta analisi delle schede contabili relative alle fatture da emettere e quelle da ricevere dai fornitori, dall’esame della contabilità relativa agli introiti conseguiti direttamente attraverso contante, nonché dalla disamina dei rapporti intrattenuti con altri partner commerciali (in particolare un’azienda riconducibile al medesimo nucleo familiare della ditta verificata), sono emerse numerose criticità , che hanno condotto alla constatazione di ricavi non dichiarati per 46.784 euro ed un’evasione iva per 130.713 euro

E ancora, le Fiamme Gialle hanno riscontrato la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie nonché la conseguente omessa presentazione delle dichiarazioni annuali: attraverso l’esame della documentazione rinvenuta, comprovante comunque l’esercizio di un’attività commerciale, nonché dal riscontro delle informazioni acquisite presso clienti e fornitori dell’azienda verificata, è stato possibile constatare la sottrazione di ricavi all’Erario per 327.728 euro con una corrispondente evasione iva. per 72.100 euro.

Complessivamente, quindi, con queste ultime operazioni, le Fiamme Gialle hanno accertato una evasione pari a 774.512 euro con conseguente evasione iva. per 202.813 euro

Ultima modifica: 18 dicembre 2018