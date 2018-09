Graziella Marchi, premio alla giornalista cagliaritana per la valorizzazione dei giovani artisti sardi

Il Comitato dell’ordine del Gran Premio Internazionale di Venezia del Leone D’oro, che dal 1947 premia “le arti e l’imprenditoria”, con protocollo n. 8176023 del 1 Giugno 2018 ha deciso all’unanimità di consegnare a Graziella Marchi, giornalista ed organizzatrice di eventi, in particolare distintasi per la valorizzazione dei giovani artisti sardi nel settore del canto e della musica, da oltre 20 anni, di consegnare, Venerdi 14 Settembre alle ore 9.30 presso la ‘SALA DELLA REGINA’ di PALAZZO MONTECITORIO a ROMA la prestigiosa pergamena per “Riconoscimento Speciale per Meriti Professionali”.

Graziella Marchi afferma:“E’ per me una cosa inaspettata. Sono molto felice ed emozionata”

