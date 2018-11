“Grazie Amelia, ci hai insegnato che noi grandi non siamo nulla: i bambini hanno una forza ineguagliabile”

di Carlo Migliori

Carissimi Corrado e Rossana,

sono commosso,stranito e totalmente disarmato.

In questo momento di dolore , tutti vorremmo stare li con voi , abbracciarvi e consolarvi.

I figli insegnano ai genitori ad essere forti,coraggiosi e generosi,con i loro sgurdi e gesti,riescono spesso a disarmarci e a toglierci quell’armatura che spesso noi adulti indossiamo quotidianamente per far capire agli altri che siamo forti,invincibili.

I figli sono unici,insostituibili! Spesso dovremo ascoltarli di più, essere meno egoisti con noi stessi.

I figli a quanto pare ci insegnano a vivere, a crescere! Ad Amelia e a voi non posso dire che GRAZIE!

Domenica tutti noi abbiamo salutato Amelia, non un addio ma un arrivederci!

Grazie Amelia!

E’ stato un momento di grande riflessione per me e per tutte le persone presenti. Amelia, splendida bambina, ci ha dato una bella lezione di vita.

Crediamo sempre di sapere tutto e di poter sempre fare tutto….non è cosi! Amelia è il simbolo della generosità, dell’amore e della speranza.

Ho scoperto che i bambini hanno una forza ineguagliabile!

Noi grandi non siamo nulla! Hai ragione Corrado, le uniche cose meravigliose della vita per il quale vale la pena dedicare tutte le attenzioni sono i figli…..la famiglia!

Amelia è divenata la figlia di tutti…..pensate quanto è straordinaria la vita!

Grazie Amelia, Grazie Corrado e Rossana per aver donato ad altri bambini la speranza di poter crescere,sorridere,amare e sognare.

Amelia c’è e ci sarà per sempre!

Non possiamo chiederci il perchè quando dietro c’è il disegno straordinario di Dio.

L’unica risposta che posso darmi è Amore!

Credo che Amelia ci abbia lasciato un bel compito da svolgere,amore ,generosità e coraggio.

Credo che la vita sia una grande opportunità per dare il meglio di noi stessi e Amelia ci ha insegnato questo!

Papà Corrado e Mamma Rossana, non siate tristi ma orgogliosi e custodi del dono che il Signore vi ha regalato.

Amelia è per noi un grande esempio e lo siete anche voi.

GRAZIE AMELIA!

Ultima modifica: 20 novembre 2018