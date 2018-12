“Grazie all’infermiere e al medico del Ss TrinitÃ , cosÃ¬ mi hanno salvato dall’emorragia: ora il Natale con chi amo”

Volevo ringraziare l’infermiere del reparto di medicina del Santissima Trinità. Chissà se mai leggerai ma ti voglio dire grazie.

Perchè appena mi sono aggravata hai preso di petto la situazione, mentre tutti intorno a me erano in agitazione. Non ricordo molto di quei momenti, so solo che non ti sei perso d’animo.

Ringrazio anche la Dottoressa Corraine che mi ha operato al Brotzu. Paziente per 7 ore. Grazie a lei l’emorragia è passata e posso mantenere una promessa.

Il Natale col mio Bambino.

Cascasse il mondo io sarò da lui e dal mio compagno che amo come la mia vita. Non so se a provocarmi tutto questo è stata l’endometriosi, non so e non mi frega.

Oggi voglio solo tornare a vivere.Grazie per chi si è preoccupato di me questi giorni. Sono in questi momenti che capisci chi davvero tiene a te.

Se non vi rispondo è perchè la stanchezza è tanta. E non fate i tirchi, venite a donare un po di sangue per Natale.

Silvia

Ultima modifica: 16 dicembre 2018