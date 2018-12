Gravissimo incidente stradale sulla 130: perdono la vita due ragazzi

Drammatico incidente stradale all’alba sulla statale 130, all’altezza del km 23, direzione Iglesias. Per cause in corso d’accertamento l’auto, una Clio, ha perso il controllo, finendo sul guardrail. Le due persone a bordo hanno perso la vita, morendo sul colpo. Si tratta di due ragazzi Cristian Zucca di 31 anni, e Pierpaolo Vedda di 29. L’incidente è avvenuto attorno alle 5 di questa mattina, rientravano a casa dopo una serata a Cagliari. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Iglesias, il 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, e vigili del fuoco che si sono occupati di estrarli dalle lamiere dell’auto.

Ultima modifica: 2 dicembre 2018