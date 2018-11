Grave incidente ad Assemini: operaio cade dal tetto e precipita su un’auto in sosta

Grave incidente sul lavoro ad Assemini. L’episodio questo pomeriggio poco dopo le 16 in via Cagliari 282. Un operaio, classe 1961, residente ad Assemini, mentre era intento ad effettuare lavori di manutenzione sul tetto di un appartamento, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa 8 metri, per poi impattare sul tetto di una Fiat “600” parcheggiata sul margine della strada. Il ferito, la cui posizione lavorativa è in corso di accertamento, è stato trasportato, cosciente, presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari. Sull’incidente indagano i carabinieri della stazione di Assemini.

Ultima modifica: 9 novembre 2018