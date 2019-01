Grave incidente a Carbonia: investito un ragazzo, è in codice rosso. Un’auto ha travolto il giovane che stava attraversando la strada a piedi in via Santa Caterina, sul posto l’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in gravissime con dizioni all’ospedale Sirai. C’è grande apprensione per le sorti del ragazzo molto conosciuto a Carbonia, sul posto sono intervenuti per i rilievi anche i carabinieri.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019