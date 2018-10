Grandissimo successo a Ussana per Tempus de Binnenna: il dj scatenato Massimo Capone fa ballare davvero tutti. Grande feste nel weekend a Ussana per la vendemmia, nello spettacolo delle case campidanesi aperte col maialetto arrosto e la musica ad alto volume, e un vino fantastico. Serate all’insegna della grande allegria, in un’atmosfera sana e conviviale, che soltanto la magia di paesi come Ussana insieme alle loro tradizioni possono regalare. E lui, Massimo Capone, 42 anni di esperienza da dj, ha tirato fuori un repertorio mozzafiato che ha trascinato il pubblico presente nella locanda della famiglia Serra. Guardate il VIDEO

Ultima modifica: 14 ottobre 2018