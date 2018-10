Grande ritorno su La7 per il presentatore sardo Anthony Peth con l’Italia da gustare

Grande ritorno in tv per Anthony Peth (all’anagrafe Antonio Petretto). Da domenica in onda su La7 una nuova edizione di “Gustibus” nella quale il bel presentatore sardo porterà i telespettatori alla scoperta delle vere icone del Made in Italy, fiore all’occhiello in tutto il mondo. Una vetrina all’insegna di un percorso enogastronomico tutto italiano, ricco di passione e originalità, essenza del programma “Gustibus”. “Da anni mi occupo di valorizzare le eccellenze del nostro Paese, in questa trasmissione racconto storie di discendenza soprattutto in campo enogastronomico – spiega Anthony Peth – ma non sarà l’unica “mission” del mio viaggio, quest’anno tante le novità, partendo dalla scoperta dei luoghi che la natura e il nostro Paese sa regalarci”.

Per Anthony Peth è arrivata la conferma come ambasciatore del gusto nella trasmissione de La7 che, nell’ultima stagione televisiva, ha fatto registrare numeri importanti. “L’avventura a Gustibus, in questa splendida famiglia, per me è una grande scuola. In questi anni mi sono ritrovato a far parte di format sempre diversi, questa trasmissione la trovo bella e ricca di informazione. Ogni viaggio è una sorpresa per chi ogni settimana ci segue da casa, tante le storie da raccontare, quelle in cui i protagonisti non sono solo i prodotti ma anche chi li produce, quei piccoli artigiani che da anni dedicano gran parte della loro vita alle loro aziende, tante di queste tramandate di generazioni. Ma saranno i luoghi che visiterò ogni puntata in città diverse a fare da cornice alle storie” spiega Anthony, che ha trascorso buona parte delle vacanze estive nella sua terra, in Sardegna.

Qualche anticipazione sulla prossima edizione in partenza domenica? “Le riprese sono iniziate a Settembre, in questa nuova edizione le storie sono veramente particolari, andremo a trattare prodotti mai illustrati, come la birra per esempio, ma anche dei dolci caratteristici di alcune regioni del Sud. Ogni storia mi colpisce in maniera diversa, quello che queste persone hanno in comune è la forte passione e dedizione in quello che fanno. Ogni servizio che realizziamo, mi rendo conto che il bel Paese parte proprio da questi piccoli microcosmi, queste realtà uniche e belle, spesso proprio da loro si capisce che viviamo in un paese unico”.

Allora appuntamento dal 7 ottobre, ogni domenica alle 10,45, per un nuovo viaggio con l’Italia da gustare, l’Italia più bella.

