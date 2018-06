Grande lutto a Esterzili, a 59 anni muore la sindaca Giovanna Melis

di Paolo Rapeanu

Giovanna Melis non c’è più: se ne va, a soli 59 anni, la sindaca di Esterzili. Lutto nel piccolo Comune della Barbagia di Seulo. La Melis, malata da tempo, non è riuscita a vincere la battaglia più grave, quella appunto legata alla salute. Commozione e choc in tutto il paese, la Melis era famosa per le sue tante battaglie. Ecco il ricordo della Pro Loco.

“Siamo nati e cresciuti grazie a te, tu hai voluto che la Pro Loco riprendesse a vivere e noi siamo orgogliosi di averti avuto come nostra guida. Ciao piccola grande donna, fai buon viaggio”.

