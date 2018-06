Il grande cuore di Daniela Medda, medaglia d’oro nel bowling agli europei per trapiantati

di Paolo Rapeanu

Sale sul gradino più alto del podio e l’emozione c’è tutta, segnata nel viso di Daniela Medda, 38enne di Nureci, vincitrice della medaglia d’oro nel bowling ai campionati europei per trapiantati, in corso in questi giorni tra Cagliari e provincia. La sportiva ha sbaragliato tutte le avversarie, riuscendo a conquistare, per la prima volta, la vittoria. Anche se quella principale, per Daniela, è arrivata quattro anni fa, quando si è sottoposta al trapianto di cuore all’ospedale Brotzu. Da quel momento la sua vita è cambiata, e ha deciso di dedicarsi anche allo sport, ottenendo risultati sempre da podio.

“Ho partecipato nel 2016 al campionato nazionale per trapiantati a Pineto, in Abruzzo. Nella crono in bici di tre minuti ho conquistato il primo posto”, racconta l’atleta in forze alla Prometeo Aitf onlus. “Giocavo a bowling anche prima del trapianto, poi mi sono dovuta fermare e ho ripreso a praticare questo sport da poco tempo. Ringrazio soprattutto la mia donatrice, che nel 2014 mi ha permesso di continuare a vivere, se non fosse per lei oggi non sarei qui a celebrare una vittoria sportiva. Ringrazio anche tutto il reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia del Brotzu”

Ultima modifica: 22 giugno 2018