Grande catena di solidarietÃ  per i giovani studenti “sfollati” della Sulcitana: “Vi offriamo riparo e una pizza”

La solidarietà corre anche sui social, ed è concreta. Due locali, uno a Cagliari in viale Trieste (S’Incontru) e l’altro a Monserrato (pizzeria Quentin by Ennio e Michi), offrono riparo e una pizza gratis ai tantissimi ragazzi e ragazze che, a causa del crollo avvenuto sulla Statale 195, non potranno rientrare a breve nei loro paesi. “A tutti gli studenti pendolari di Pula, Villa San Pietro e Sarroch bloccati a Cagliari, siamo a disposizione per ospitarvi qui a S’Incontru Cagliari, in attesa di miglioramenti meteo e soluzioni per rientrare”.

Piena collaborazione anche da Quentin: “”Anche noi diamo la disponibilità a tutti gli studenti pendolari nella zona di Monserrato, che si trovano impossibilitati a rientrare nei loro paesi, di passare da noi per avere riparo e una pizza offerta”.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018