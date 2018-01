Cagliari, il Gran Maestro attacca Di Maio: “Massoni incandidabili? Perché?

“I massoni non sono candidabili”. La frase di Di Maio, candidato del Movimento 5 Stelle a palazzo Chigi scatena l’ira di Gianfranco Pilloni, Gran Maestro della massoneria cagliaritana. In un post su facebook Pilloni scrive: “Luigi Di Maio dichiara che i massoni non sono candidabili. Questo “signore” che nella vita ha fatto sempre il manovale( quando ha trovato lavoro) mi scuso per l’accostamento alla Rispettabile categoria, parla di argomenti che non conosce e non è in grado di poter conoscere causa la sua scarsa intelligenza.

Caro “signor” Di Maio le ricordo che lo stato in cui lei oggi sgalletta per abbindolare una parti di Italiani è stata costituita col sangue dei Fratelli Massoni, non sarà certo Lei con le sue affermazioni da ignorante a ledere l’onore di noi Massoni. Povera Italia se malauguratamente sarà lei a vincere la competizione elettorale. Sarà la peggior sciagura degli ultimi 50 anni. La saluto “signor “ DI Maio, torni a fare il manovale perché lei è nato per questo”.

Ultima modifica: 30 gennaio 2018