Il nome del premier? “Non √® quello l’importante, basta che si mettano d’accordo e che governino, sono stati votati per fare quello, non spendere altri soldi per nuove elezioni. Devono fare l’interesse del Paese, e devono farlo come si deve”. A dirlo √® un signore, molto arrabbiato per l’impasse nella quale si trova il Governo nazionale. Mattarella propone¬†un “governo di servizio, poi il voto”. Apriti cielo: tra i cagliaritani regna la rabbia, e via Roma diventa sempre pi√Ļ un termometro politico affidabile. Tra chi passeggia e fa compere, il coro √® unanime: “No a nuove elezioni, devono governare”.

Solo in un caso un cagliaritano ha le idee chiare: “Voglio premier Di Maio”, per tutti gli altri un nome vale l’altro: “Devono fare un accordo e governare. Chi vedo bene come premier? Bella domanda”, afferma, sconsolata, una signora. Accanto a lei, il marito √® netto: “Serve una legge chiara sulle votazioni, questo √® poco ma sicuro”. C’√® anche chi – casi rarissimi – non disdegna un ritorno alle urne perch√® “nessuno di quelli eletti finora mi rappresenta, se a dicembre posso votare di nuovo far√≤ una scelta molto estrema”, confida un 40enne.

Ultima modifica: 7 maggio 2018