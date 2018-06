Governo, Salvini all’attacco: “Tagliare cinque miliardi destinati all’accoglienza dei migranti”

Matteo Salvini giura da neo ministro degli Interni e si presenta così: “Tagliare cinque miliardi di euro destinati all’accoglienza dei migranti”, una frase che accende subito la polemica politica. “Aiutiamoli a casa loro”, lo slogan che rimbalza e diventa programma di governo leghista. “Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. “A casa loro” sarà una delle nostre priorità”, le parole dette in un comizio stamattina prima del giuramento delle 16 del nuovo governo Conte.

Ultima modifica: 1 giugno 2018