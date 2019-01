Gonnoscodina, sospese le ricerche dell’anziano scomparso da 10 giorni

Ufficialmente sospese, in attesa di ulteriori elementi, le ricerche dell’anziano scomparso il 28 dicembre da Gonnoscodina. Del pensionato di 84 anni, che risiedeva in una casa di riposo, nessuna traccia. Lo hanno cercato in lungo e in largo.

La decisione è stata presa questa mattina nel corso della riunione tenutasi presso la Prefettura di Oristano. Le ricerche hanno impegnato per dieci giorni, vigili del fuoco del comando di Oristano, gruppo speleologico della Sardegna, carabinieri di Mogoro e dei paesi limitrofi, corpo forestale e tantissimi volontari.

“Abbiamo ispezionato il territorio, partendo dal punto della scomparsa, per un raggio di oltre un chilometro, con complessivi quasi 700 ettari di superficie perlustrata e 600 km percorsi- spiega la squadra del Gruppo Speleo della Sardegna dal suo profilo Facebook – Sono state verificate tutte le segnalazioni, ma la mancanza di avvistamenti certi e attendibili ha reso più complicata la strategia di ricerca.”

Ultima modifica: 7 gennaio 2019