Gonnoscodina, nono giorno di ricerche: ancora nessuna traccia dell’anziano scomparso

Nono giorno di ricerche dell’anziano scomparso da Gonnoscodina, in provincia di Oristano. Edmondo Atzori 84 anni si è allontano il 28 dicembre da una casa di riposo del paese, da subito sono scattate le ricerche ma di lui ancora nessuna traccia. L’ansia cresce anche perché l’uomo non si trova in buone condizioni di salute. Vigili del fuoco, sommozzatori, gruppo speleologico, protezione civile, forze dell’ordine e volontari lo cercano ormai da nove giorni.

Al momento della scomparsa indossava un maglione grigio scuro a righe, un pantalone di colore blu scuro, un paio di scarpe con chiusura a strappo. L’uomo ha difficoltà a camminare, non ha con sè documenti.

Chiunque dovesse avvistarlo contatti le forze dell’ordine.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019