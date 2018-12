Gonnesa, tutto esaurito per il pranzo solidale: in cento per aiutare i piÃ¹ poveri a Natale

Tutto esaurito per il pranzo solidale a Gonnesa. Oltre cento persone hanno aderito all’evento organizzato presso l’oratorio per aiutare chi si trova in difficoltà economica. Un pranzo sociale che permetterà di convertire il ricavato in buoni per le famiglie che potranno spenderli presso le attività commerciali di Gonnesa. Un Natale all’insegna della solidarietà quindi, per uno dei centri più importanti del sulcis iglesiente, che grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, volontari e commercianti gonnesini hanno reso possibile questa giornata.

