Giusy Ferru, tutti insieme per donare un’auto alla donna alle prese con una grave malattia

Giusy Ferru, 36 anni di Sestu e affetta da sclerosi multipla da 14 anni. A luglio 2017 ebbe una gravissima crisi respiratoria che l’ha portata inevitabilmente alla tracheotomia. Da qui il calvario perché l ‘auto familiare non ha più le dotazioni di sicurezza per poterla trasportare di conseguenza Giusy e quasi completamente segregata al letto di casa sua. Da qui la raccolta fondi per l acquisto di un’auto che sia in grado di trasportarla in sicurezza.

In suo onore il 13 ottobre 2018 in via Gorizia a Sestu dalle ore 18, giorno del suo compleanno, ci sarà l’evento “Sestu per Giusy” che vedrà l’unione in una mostra collettiva di trattori dei dottori della madre terra, le esibizioni di sei maestri di arti marziali con i loro rispettivi allievi, per gli amanti delle due ruote saranno presenti tanti bikers da tutta la Sardegna e il gruppo ciclistico “fasolbike” , mentre per gli amanti delle tradizioni si esibiranno i mustayonis e s’orku foresu e una rappresenta del gruppo “launeddas Sardinia”. Questo evento di beneficienza in cui sarà possibile donare e nato con lo scopo di esaudire il desiderio di Giusy, ma ci auguriamo possa essere d’esempio sociale per chi come lei e in difficoltà

Ultima modifica: 3 ottobre 2018