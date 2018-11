Dal 2015 Giuseppe Piredda e Mattia Urrai, due giovani aspiranti fashion blogger di M&G Fashion Style, combattono contro il fenomeno della violenza di genere attraverso manifestazioni ed eventi come “Se Rinasco – Lo spettacolo della vita sta per riniziare” , kermesse canora organizzata per raccogliere fondi a favore di associazioni e onlus al femminile. L’intenzione di contrastare questo fenomeno nasce dopo un episodio avvenuto nel 2015 all’Istituto Tecnico Industriale “Othoca” di Oristano. Da lì sono nate varie manifestazioni e campagne di sensibilizzazione.

Quest’anno per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, hanno organizzato una campagna tutta al femminile sul web con lo slogan #laSardegnadicenoallaviolenzasulledonne alla quale hanno preso parte al video artiste, attrici, cantanti, politiche e stiliste. Hanno preso parte alla campagna: Le Lucide della compagnia Le Lucido sottile Silvia Loriga – Fashion Designer Eles Italia Lucia Budroni – Cantante Alessandra Zedda – Consigliera regionale Cecilia Concas – Cantante Anna Gardu – Maestra dolciaria Maria Giovanna Cherchi – Cantante Francesca Melis – Giornalista Daniela Forma – Consigliera regionale Francesca Falchi – Attrice Maria Luisa Congiu – Cantante Trame sonore. Qui l’indirizzo del loro blog:Â www.mgfashionstyle.jimdo.com.

Ultima modifica: 25 novembre 2018